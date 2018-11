Coupure Links lijkt op een fietsstraat, maar is het nog niet Erik De Troyer

15 november 2018

10u55 0

De Coupure Links is sinds gisteren volledig ingericht als fietsstraat. Heel wat fietsers maken daar nu al dankbaar gebruik van, anderen blijven op het oude fietspad rijden. Wat mag er nu en wat mag er niet?

Officieel is de Coupure Links nog geen fietsstraat. Het bordeaux-kleurig wegdek is er en op de grond zijn fietsstraat-symbolen aangebracht. Maar Coupure Links wordt pas een fietsstraat als de verkeersborden er staan. Wanneer dat precies zal gebeuren is nog niet duidelijk. Daarvoor is het wachten op een goedkeuring van het schepencollege en de timing van de wegendienst. Voorlopig moeten fietsers dus op het oude vertrouwde fietspad rijden naast het water.

Eens de borden er staan zullen fietsen wel op de Coupure mogen rijden en dat in beide richtingen. Voor automobilisten wordt dat opletten geblazen want Coupure Links is één van de drukste fietsassen en vandaag al rijden fietsers er vaak breed over de rijweg. Er zijn ook geen fietsvakken voor de verschillende fiets-rijrichtingen. Het oude fietspad langs het water wordt dan weer een voetpad. Fietsen dienen er weg te blijven van zodra de fietsstraat officieel is.