Copacabana, eco-familiefeest in park 22 juni 2018

03u06 0

Al voor de negende keer organiseert vzw Anamma het muziek- en kunstenfestival Copacobana in het Rozebroekenpark in Sint-Amandsberg. Het familiefestival is uitgegroeid tot een vaste waarde bij de start van de Gentse festivalzomer. De organisatie zet in op samenwerkingen, ecologie en de toegankelijkheid voor families en kinderen. In 2017 kwamen, gespreid over drie dagen, 48.000 bezoekers langs. Een record. Copacobana zet al jaren in op een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk. Het beperkt haar afval tot een minimum met onder andere herbruikbare bekers en afbreekbare verpakkingsmaterialen. Er wordt ook steeds een massa fietsenrekken voorzien.





Qua eten komen ook veggies en vegans aan hun trekken, en ook de artiesten krijgen lokale, seizoensgebonden producten voorgeschoteld. Het festival is kindvriendelijk, zelfs de muziek en de decibels zijn overdag op het klein grut afgestemd. Op het avondpodium staan ondermeer Ndugu, Dijf Sanders en Collieman.





Copacabana vindt plaats op 29 en 30 juni en 1 juli. Info: www.copacabana.be. (VDS)