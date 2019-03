Coolblue levert voortaan pakjes in Gent met de fiets Sabine Van Damme

08u03 0 Gent Vandaag levert Coolblue het eerste pakje met de fiets in Gent. Dat is niet alleen ecologisch, er kan ook heel nauwkeurig voorspeld worden wanneer dat pakje geleverd zal worden. Gedaan dus met een hele dag thuiswachten. Het gaat uiteraard wel om ‘haalbare’pakjes, geen koelkasten.

Coolblue heeft een vestiging in Lochristi, en zal van daaruit fietsers met pakjes de baan op sturen. In Antwerpen doen ze dat al, Gent is de tweede stad die fietsend veroverd wordt. Andere steden volgen later. Coolblue is het eerste grote e-commercebedrijf in Europa dat ervoor kiest om kleine pakjes zelf met de fiets te leveren.

Het e-commerce-bedrijf dat zowat alles verkoopt, noemt de nieuwe service CoolblueFietst. Het is een service op maat van de klant. “Zo hoeft niemand onnodig lang thuis te blijven wachten op een pakje”, zegt Peter Zwart, Beginbaas van Coolblue. “Klanten krijgen hun bestelling de volgende dag in een tijdvak van één uur geleverd. Een kwartier van tevoren ontvangen ze een sms met het exacte tijdstip van levering. Het pakje wordt met een glimlach geleverd. We bellen 3 keer aan, bellen je op of roepen door je brievenbus. Je kan ons niet missen.”

Vandaag vertrekken de eerste goedgevulde pakfietsen vanuit de Coolblue-winkel in Lochristi. De lading bestaar uit pakweg laptops, smartphones of koptelefoons met bestemming Gent, Lokeren of Lochristi. Koelkasten en ander zwaar materiaal wordt uiteraard niet per fiets gebracht.

Coolblue heeft vandaag al 9 fysieke winkels in Vlaanderen en Nederland, waarvan dus eentje in Lochristi. Ze verkopen producten in 10 categorieën, van telefonie en tablet tot tuin en gereedschap of koken en wonen.