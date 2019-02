Controleactie boorddocumenten: bijna 25.000 euro aan boetes uitgeschreven Jeffrey Dujardin

27 februari 2019

12u43 0 Gent De verkeersdienst van de Politie Gent, samen met de Vlaamse Belastingdienst en de FOD Douane en Accijnzen, organiseerde dinsdag een actie gericht op het in orde zijn van de boorddocumenten. Tussen 14.00 uur en 22.00 uur werd er gecontroleerd op de Afrikalaan en Dok-Noord in Gent. Er werden voor bijna 25.000 euro aan boetes uitgeschreven.

Tijdens deze actie werden door de Gentse politie in totaal 13 inbreuken vastgesteld en beboet, waaronder het niet dragen van de gordel en geen rijbewijs of identiteitskaart bij hebben. Daarnaast werden nog eens negen speekseltesten afgenomen. Dit resulteerde in vijf positieve speekseltesten. Het rijbewijs van deze vijf bestuurders werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Door de Vlaamse Belastingdienst werd voor een totaal van 3.972,67 euro aan niet-betaalde verkeersbelastingen en bijhorende boetes geïnd. Daarbij werden er in totaal vijf voertuigen in beslag genomen omdat ze hun openstaande verkeersbelasting en bijhorende boete niet onmiddellijk konden betalen, goed voor 10.762,67 euro. Na betaling van de openstaande bedragen van deze in beslag genomen voertuigen zal in totaal een bedrag van 14.735,34 euro teruggevorderd zijn door de Vlaamse Belastingdienst

De FOD Douane en Accijnzen inde een totaal van 3.547,20 aan niet-betaalde penale boetes. In totaal werden vier voertuigen in beslag genomen omdat ze hun openstaande penale boetes niet konden betalen, wat een bedrag van 5.450,69 euro opleverde. Goed voor een totaal van 8.997,89 euro.