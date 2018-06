Concertzaal Bijloke meter verlaagd voor beter geluid 22 juni 2018

02u48 0 Gent De concertzaal van de Bijloke moet tegen eind volgend jaar een volwaardige klassieke concertzaal zijn met prima akoestiek en betere zicht op het podium. Daarvoor zullen zowel het podium als de zitjes van het publiek een meter verlaagd worden. Er zijn alternatieve locaties voorzien tijdens de verbouwingen.

In het voorjaar van 2019 start de grote renovatie en nog voor het jaar om is, moet de renovatie afgerond zijn. De concertzaal van de Bijloke is gevestigd in een 13de-eeuws gotisch gebouw dat tot en met de Tweede Wereldoorlog nog werd gebruikt als ziekenzaal.





Niet evenwijdig

"Er zijn een aantal zaken waar we rekening mee moeten houden", legt de Britse architect David Howarth uit. "Geen enkele muur van dit pand staat evenwijdig en het houten gebinte slorpt veel geluid op. De akoestiek in het gebouw is niet ideaal. Achteraan in de zaal klinkt de muziek niet helder en ook op het podium is het niet ideaal."





Het architectenbureau kwam met een unieke oplossing. De zaal wordt 1,10 meter verlaagd.





Muzikanten dichter

"Op die manier creëren we meer ruimte en krijgen we een mooiere galm. We zorgen er ook voor dat de muzikanten dichter bij het publiek zitten. En we maken nieuwe zitplaatsen achter de muzikanten. Dat kan ook gebruikt worden om een koor te plaatsen", legt Howarth uit. Ook de ongemakkelijke stoeltjes maken plaats voor meer comfortabele exemplaren en de zaal wordt mooier ingekleed. (EDG)