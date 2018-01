Computerspel jaagt jeugd naar buiten MET TABLET OF SMARTPHONE SPEUREN SPELERS IN PARK OF BOS YANNICK DE SPIEGELEIR

02u43 0 Wannes Nimmegeers Josse, Josie en Sjien testen het spel maar wat graag uit. Gent Met de hulp van een smartphone of tablet kinderen buiten laten spelen. Het klinkt als een contradictie, maar het is het uitgangspunt van de gezelschapspelletjes van het Gentse bedrijf Das Box. "Onder begeleiding van een chatbot gaan kinderen op speurtocht in een park of bos", klinkt het.

Het organiseren van een kinderfeestje is een lastige klus waar ouders al eens tegen op kijken. Met een nieuwe generatie gezelschapspelletjes willen de ontwikkelaars van Das Box een helpende hand bieden. Ze bewijzen dat nieuwe technologieën kinderen niet altijd binnen aan een scherm hoeven te kluisteren. "Ik heb zelf altijd graag gezelschapspelletjes gespeeld en toestellen als de smartphone of tablet bieden nieuwe mogelijkheden. Als eerste bedrijf in de wereld hebben we een chatbot ontwikkeld die kinderen naar buiten haalt en ze een spannende zoektocht aanbiedt", zegt Kristof Van den Branden van Das Box en lector digitale media aan de Gentse Arteveldehogeschool. "De chatbot maakt deel uit van het Super Secret spel. Op Facebook Messenger knopen de kinderen een gesprek aan met Maurits, de virtuele politiecommissaris van het 'Geheime Opsporings Korps', die het onderzoek leidt naar een diamantenroof. Hij geeft de kinderen de opdracht om op zoek te gaan naar gestolen sieraden."





James Arthur Kristof Van den Branden van Das Box toont zijn spelletjes.

Speciale stralen

Het spelletje wordt het beste gespeeld in een bos, park of ruime tuin. "De enveloppen worden op voorhand verstopt. Via de chatbot krijgen kinderen tips om hen op weg te zetten. Onderweg moeten ze ook verdachten van de diamantenroof elimineren. Het spel kan gespeeld worden met 5 tot 15 spelers", legt Van den Branden uit. De Messenger chatbot werkt in combinatie met de 'Super Secret'-app van Das Box. "In onze spellendoos zitten ook speurmiddelen. Zo kan je met speciale stralen sporen bekijken uit het verleden, hologrammen zien, gesprekken afluisteren en geheime codes kraken."





En Das Box heeft nog meer in huis. Met Super Snap hebben ze ook een spelletje ontwikkeld op maat van stadsomgevingen. "Met die app kunnen kinderen spelenderwijs de stadskern intrekken. Zo krijgen ze de opdracht om iemand te fotograferen die Gentse neuzekes eet of om een foto te maken van een Gentse strop of Gentse waterzooi of moeten ze op zoek naar een bijzondere locatie in de stad. Super Snap is ook een succes bij scholen die het gebruiken om hun leerlingen de stad op een originele manier te laten ontdekken."





Politie doet mee

Ook voor kinderen met veel zin voor avontuur bracht Das Box een leuk spelletje op de markt: 'Super Cops'. "Het kan zowel door kinderen als volwassenen gespeeld worden. Het is een achtervolgingsspel waarbij spelers in de huid kruipen van agenten. We hebben al vernomen dat politieteams het gebruiken om te oefenen. En in Brugge zijn spelers aangehouden omdat een omstander dacht dat het om terroristen ging. Gelukkig hadden ze al snel door dat het een vergissing was", lacht Van den Branden.





Meer info via www.dasbox.be.