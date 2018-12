Complexe verkeerssituatie Ham staat nu ook op de grond Erik De Troyer

12 december 2018

16u12 0

Arbeiders hebben gisteren broodnodige signalisatie aangebracht aan de Ham. Sinds vrijdag geldt in de Tolhuissector een aangepaste versie van het circulatieplan. Daardoor is de verkeerssituatie wel heel complex geworden in de Ham. In het middelste deel mag men in beide richtingen rijden. Het gedeelte ter hoogte van Joremaaie is éénrichtingsverkeer naar het noorden met een rijvak in de andere richting voorbehouden voor taxi’s en bussen. Het gedeelte ter hoogte van de Centrale is dan weer éénrichtingsverkeer naar het zuiden van de stad.