Complete ravage in Wielewaalparkje Sabine Van Damme

09 december 2018

13u02 0 Gent Bij daglicht wordt pas echt duidelijk hoe groot de ravage in het Wielewaalparkje is. Drie bomen waaiden daar zaterdag om, vier anderen werden preventief neergehaald.

Het parkje telde 31 hoge populieren, waarvan er nu dus 7 op de grond liggen. Dat er gisteren niemand gewond raakte en er zelfs geen schade is, mag een mirakel heten. Want drie hoge bomen waaiden om en kwamen op de weg terecht. De politie sloot de baan af, en liet dan preventief enkele geparkeerde wagens wegtakelen voor nog vier andere bomen werden omgelegd. De groendienst en een expert die ter plaatse kwamen, stelden vast dat de bomen ziek zijn, en vermoedelijk allemaal zullen moeten worden gerooid. Aan de omgelegde bomen is inderdaad te zien hoe de stammen quasi helemaal hol zijn.