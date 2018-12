Compagnie J wint danswedstrijd ‘Dans met Hanne’ Winnaars mogen optreden op het dansgala met Hanne Decoutere en Ballet Vlaanderen op 12 februari Yannick De Spiegeleir

17 december 2018

10u15 0 Gent Het Gentse dansgezelschap Compagnie J is de winnaar geworden van Dans met Hanne, de danswedstrijd georganiseerd door Canvas. Als winnaar van de wedstrijd mag Compagnie J op dinsdag 12 februari optreden in Concertgebouw Brugge tijdens het dansgala dat VRT-nieuwsanker Hanne Decoutere zelf zal afsluiten.

Compagnie J mag de avond op gang dansen. Daarna volgen nog optredens van Dansstudio Arabesque, Ballet Vlaanderen, Les Ballets de Monte-Carlo, en natuurlijk ook van Hanne Decoutere. Zij zal er na een jaar trainen een stuk uit Romeo en Julia dansen, als afsluiter van het Canvasprogramma Hanne Danst.

Compagnie J werd uit vijf finalisten unaniem als winnaar gekozen door het publiek en een professionele jury. Jurylid Geneviève Van Quaquebeke is erg opgetogen met de winnaar : “De dansers van Compagnie J hebben laten zien dat ze technisch erg ver staan in de afwerking van de choreografie van Gwen Hamerlynck. Ik zie een goeie eenheid in de groep en de dansers komen goed tot hun recht in de choreografie.’

“Ik vind het fantastisch dat zoveel groepen hebben meegedaan aan de wedstrijd”, zegt Hanne Decoutere. “Meer dan honderd ensembles hebben zich ingeschreven. Zij hebben de voorbije acht maanden allemaal bewezen dat er in Vlaanderen enorm veel gedanst wordt, in alle mogelijke stijlen. Met Compagnie J hebben we een heel energiek en expressief gezelschap gevonden voor ons gala op 12 februari.”

Compagnie J uit Gent werd opgericht in 2012 door Gwen Hamerlynck als moderne jazz-compagnie van Danshuis De Ingang uit Gent. Ze willen podiumervaring geven aan een geselecteerde groep gevorderde dansers. In een ontspannen en vriendschappelijke sfeer namen ze ondertussen deel aan diverse wedstrijden en evenementen. Momenteel bestaat de groep uit negen gedreven danseressen die ondertussen goeie vriendinnen geworden zijn.