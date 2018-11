Compagnie Al Dente brengt muziektheatervoorstelling ‘Heen en terug, alstublieft’ naar het Arcatheater Yannick De Spiegeleir

20 november 2018

21u34 0 Gent Na een geslaagde eerste opvoering in de Minardschouwburg kan je op vrijdag 23 november opnieuw gaan kijken naar de muziektheatervoorstelling ‘Heen en terug, alstublieft...’ van Compagnie Al Dente in NTGent Arca.

Een man is het al jaren gewoon om alleen op zijn bus te wachten. Gelukkig voeren zijn gedachten hem altijd weg. Op een dag krijgt hij onverwachts gezelschap van een jong meisje, maar niet elke gesprekspartner is iemand aan wie je op dat moment nood hebt en niet elke dialoog blijkt even vrijblijvend te zijn…

Het verhaal over nostalgie, jeugdig enthousiasme, de hete zomer van ’76 en over spelen – in de breedste zin van het woord – wordt begeleid door muziek van onder meer Ramses Shaffy, Herman van Veen, Georges Moustaki, Lesley Duncan, Wim de Craene en Charles Aznavour.

Op het toneel staan de Gentse acteur Peter Marichael (62) en de Nederlandse zangeres Esmeralda Schütz (30). Via een advertentie ging Marichael op zoek naar een geschikte tegenspeelster. Uit honderden reacties kwam Schütz eruit als de beste. Ze studeerde klassieke zang in Nederland, maar was op zoek naar een nieuwe ervaring. “Een acteur die musiceert en een zangeres die acteert. We zijn elkaars klankbord”, vat het duo hun muziektheatervoorstelling samen. De regie is in handen van Bob De Moor. De voorstelling is geschreven door Marichaels zoon Peter-Jan.

De voorstelling ‘Heen en terug, alstublieft’ begint om 20 uur. Het stuk duurt 90 minuten. Er is geen pauze voorzien. Tickets kosten 18 euro en zijn verkrijgbaar via https://www.ticketsgent.be/producties/heen-en-terug-alstublieft.