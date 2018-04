Cokesmokkelaars met lijn van Brazilië naar Gent riskeren tot acht jaar cel 17 april 2018

02u34 0 Gent Twee Chileense drugsmokkelaars riskeren tot 8 jaar cel en 18.000 euro boete voor grootschalige cocaïnetransporten vanuit het Braziliaanse Santos naar de haven van Gent. Volgens het parket maakten de twee respectievelijk 188.000 en 175.000 euro winst.

Toen Sebastian C. (29) gisteren de rechtbank binnen stapte, wierp hij zijn vriendin nog een kushandje toe. Schijnbaar had hij nog veel hoop op een goeie afloop. Dat veranderde al snel toen procureur Onderdonck aan zijn pleidooi begon. "Het is een verschrikkelijke pest voor de maatschappij en brengt enorm veel slachtoffers te weeg. Ze zijn mede de oorzaak daar van, gewoon omdat ze uit waren op geldgewin."





Het parket berekende dat C. tientallen kilogram cocaïne verscheepte van Santos, waar de Braziliaanse voetbalheld Pélé in het verleden furore maakte, naar de haven van Gent. Zesmaal voer hij met de drugs mee naar ons land, waarbij hij volgens het parket 188.000 euro winst maakte. Zijn landgenoot Bruno H. zou zelfs zeven keer over en weer gevaren hebben en maakte volgens het parket 175.000 euro winst. Op 22 december 2016 kon de politie al 37 kilogram in beslag nemen van een boot waarop H. zat. Heel wat bemanningsleden waren op de hoogte. De zwaksten werden door hen zelfs ingezet om mee te helpen.





Het parket aanziet H. en C. als de twee grote leiders binnen de drugsorganisatie. C. riskeert acht jaar cel en 18.000 euro boete, terwijl H. 6 jaar cel en 12.000 euro boete riskeert. Een derde kompaan, die gisteren zijn kat stuurde, moet mogelijk twee jaar brommen. (JEW)