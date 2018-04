Cohousen met vleermuizen en kunst GROOTSTE SAMENLEVINGSPROJECT VAN HET LAND IN OUDE MALMARFABRIEK ERIK DE TROYER

21 april 2018

03u01 0 Gent In de oude Malmarfabriek in Sint-Amandsberg beginnen binnenkort de werken aan het grootste cohousingproject van het land. Daar krijgen niet alleen 56 gezinnen een stek. De zeldzame en beschermde kolonie vleermuizen blijft er in de kelder wonen. Kunstwerken van de bekende straatartiest ROA worden er beschermd. "We hopen heel wat dierentekeningen elders in Gent een plaats te geven."

Wie wil cohousen, is maar beter geduldig en flexibel. "Met een hele groep moet je op zoek naar een consensus en dat maakt het niet gemakkelijker", zegt Hein Pons. "Je mag er niet aan beginnen met het idee 'zo moet het zijn', want dan loopt het mis. Dat heb ik bij het vorige project gemerkt. Dat heeft mij vijf jaar van mijn leven gekost, net omdat iemand geen toegevingen kon doen. Hier loopt het anders. We hebben tot nu toe met alle 56 gezinnen snel een consensus gevonden", vertelt hij. "Nu is het nog wel twee jaar wachten. Tegen de verhuizing ben ik er al 70."





Het cohousing-project is een enorme onderneming. Er komen niet alleen drie verschillende cohousing-groepen (Biotope, Wijgaard en de Spore) maar ook een wijkgezondheidscentrum voor de buurt.





Beschermde kolonie

Ook werden de architecten geconfronteerd met een aantal onverwachte bijzonderheden van de oude fabriek. Zo zit er in de kelders van de fabriek een enorme kolonie vleermuizen, de grootste van Gent. Die vleermuizen mogen niet verjaagd worden. "De kelders blijven en we zorgen zelfs voor een extra toegang naar de kelder om zeker te zijn dat de vleermuizen vlot de weg naar hun rustplaats blijven vinden. We zullen ook rekening houden met de winterslaap en het paarseizoen van de vleermuizen. We zullen een paar weken uit de buurt moeten blijven en voor de rest van de werken plaatsen we een akoestische gleuf die rust moeten brengen", zegt Willam Riche van architectenbureau Bogdan & Van Broeck.





Verder blijkt de fabriek ooit ook gebruikt te zijn door de bekende straatkunstenaar ROA uit Gent. De hele fabriek staat vol met indrukwekkende dierentekeningen. "We weten vandaag nog steeds niet hoeveel werken van ROA er aanwezig zijn. We zullen er een deel van kunnen bewaren, maar niet alles. Maar we werken wel aan een plan om een aantal van die tekeningen in zijn geheel te verwijderen. Die kunnen dan elders worden opgesteld", zegt Riche.





Het hele project wordt zeer duurzaam. Door het plaatsen van een BEO-veld wordt warmte en energie uit de aardwarmte gehaald. Er zullen geen fossiele brandstoffen verbruikt worden. Bovendien moeten de gezinnen het stellen met 25 parkeerplaatsen. Door aan autodelen te doen en de nadruk te leggen op gebruik van de fiets en het openbaar vervoer moet dat volstaan. De bewoners hebben ook één ruimte waar een gezin op de vlucht kan verblijven. Die woning zal goedkoop verhuurd worden.