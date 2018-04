Cocktails met ijs en ander lekkers bij Larmuseau 20 april 2018

Vanaf vandaag kan je zowel in Gent als in Lochristi terecht voor een waaier aan Larmuseau-producten. Ja, de traditionele sneeuwballen liggen in de winkels, maar er is nog veel meer te ontdekken. Zo zijn er kleurrijke éclairs, lekkere rijstpap, Talamini-ijs in veel smaken, prachtige ijstaarten, en ice-tails. Hoe die smaken, kan je eigenlijk alleen ter plekke proeven. Tanguy Serraes en zijn team gaven gisteren een preview aan vrienden en genodigden, vanaf vandaag zijn de winkels aan de Koning Albertlaan aan het station en Dorp Oost in Lochristi open. Het eerste weekend is uiteraard extra feestelijk. Voor wie nog geen plannen heeft, weet waarheen. (VDS)