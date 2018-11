Coalitievorming: “Als ze er niet uit geraken, volgt complete chaos in Gent” Sabine Van Damme

26 november 2018

17u36 0 Gent Dat de onderhandelingen over een nieuw stadsbestuur blijven aanslepen, kan tot het allergrootste affront voor Gent leiden: een complete politieke chaos.

“Ja, er is een procedure voorzien in het decreet voor mocht het ooit zover komen dat er geen nieuw stadsbestuur klaar is tegen januari”, zegt politicoloog Carl Devos. “Maar die procedure is niet geschreven om ooit écht toegepast te worden. Officieel moet er dan op 3 januari gestemd worden over het aantal schepenen dat Gent zal aanstellen, en twee weken later mag iedereen – elke verkozene van elke partij dus – zich dan kandidaat-schepen stellen. Wie dan de meeste stemmen haalt, wordt schepen. En wat met Termont die met pensioen gaat? Wordt De Clercq dan waarnemend burgemeester? Dat is allemaal niet duidelijk. Conclusie: als het zover komt, zal niemand weten wat er juist moet gebeuren. Dat wordt dan een taak voor juristen. En wat dan? Moet een regeringscommissaris het hier in Gent dan overnemen? Gent zou dan onbestuurbaar zijn omwille van egotripperij. Dat zou het allergrootste affront zijn voor de tweede grootste stad van Vlaanderen.”

