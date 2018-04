Co-worken op vijfsterrenniveau GRANDEUR VOORMALIGE PATRICIËRSWONING HERLEEFT IN AMPLA HOUSE YANNICK DE SPIEGELEIR

20 april 2018

02u37 0 Gent Wie zijn bureau thuis wil inruilen voor een buitengewone werkomgeving kan sinds kort terecht in Ampla House aan de Coupure. De eigenaars bouwden een voormalige patriciërswoning om tot dé Gentse referentie voor een stijlvolle co-werkplek.

Het statige en karaktervolle pand aan de Coupure Rechts ademt geschiedenis. Tot in 2012 bood de voormalige patriciërswoning - gebouwd in 1886 - nog een thuis aan een adellijke familie. Sinds enkele maanden kan je er in alle rust werken in de bibliotheekkamer, netwerken in de ontbijt- en lunchzaak, aan je conditie werken in de fitnessruimte met of zonder personal coach, of vergaderen in de meetingruimtes. Ampla House is het neusje van de zalm als het aankomt op co-werkplekken.





Bezieler William Vanmoerkerke haalde de inspiratie in New York, waar hij als zelfstandig consultant aan de slag was in Soho House en NeueHouse: state of the art werkplekken waar je kan werken, vergaderen en eten in een adembenemende omgeving.





Verbluffen doet Ampla House in elk geval. Van de marmeren trappen of de gerenoveerde ridderzaal tot de groene oase die de tuin is of het prachtige uitzicht op het water van de Coupure. "Overal in het gebouw zijn stopcontacten aangebracht. Je kan in alle stilte werken in de bibliotheek of in de tuin bij mooi weer, maar ook een lunchvergadering houden in de bar. De uitstraling van het gebouw zorgt bovendien voor een visitekaartje als je gasten ontvangt", zegt Barbara De Beir, general manager van Ampla House. "Onze ligging dichtbij de Gentse binnenstad past ook bij de filosofie van de Stad Gent die tegen 2030 meer werkplekken en kantoren in het centrum wil."





Angelique Foré stond in het verleden mee aan de wieg van het bekende online modeplatform 'Belmodo'. Vandaag runt ze haar eigen communicatie- en marketingbureau voor bedrijven uit de lifestylesector. "Ampla House heeft zijn naam niet gestolen. Je kan hier werken en vergaderen in een huiselijke en tegelijkertijd op en top professionele omgeving." Ook Peter Van Praet, Concept Guardian van het hippe 'Bavet' met spaghettirestaurants in Gent, Antwerpen, Brussel en Leuven, is een trouwe bezoeker. "Ik heb nood aan rust en concentratie en alle troeven daarvoor zijn hier aanwezig. Bovendien woon ik in Gent en kan ik dus met de fiets naar het werk", lacht Van Praet. Wie aan de slag wil in Ampla House betaalt 120 euro per maand om aan de slag te gaan aan de flex desks op het gelijkvloers. Voor een bureau op de eerste of tweede verdieping tel je 250 tot 500 euro neer.





Meer info via www.amplahouse.com.