Circusplaneet legt eerste steen voor nieuwe kerk Malem Nacht wordt feest voor iedereen Sabine Van Damme

20 december 2018

13u02 0 Gent De verbouwing van de kerk van Malem kan nu echt starten. Vrijwilligers van de Circusplaneet hebben al heel wat werk zelf verzet, vanaf januari mogen de aannemers hun gang gaan. Maar niet voor er op Circusplaneet-wijze een feestelijke eerste steen wordt gelegd.

Circusplaneet kocht de ‘circuskerk’ in Malem aan in 2015. De ruimte werd een aantal jaren gebruikt zoals ze was, maar in 2019 wordt de gerenoveerd aan aangepast aan de noden van een circusschool. Maar ook de buurt mag mee genieten, want naast een professionele ruimte voor circuslessen en trainingen komt er ook een foyer waar iedereen welkom is voor koffie of een pintje.

Morgen (vrijdag) start de tweede fase van de bouwwerken aan de kerk, nadat de vrijwilligers er eerst zelf de handen uit de mouwen staken. Morgen wordt de symbolische eerste steen gelegd, en daar wordt de hele buurt bij betrokken, met onder meer een grote circusdomino. Iedereen is welkom op ‘Malem Nacht’, en die start om 19 uur. Er zijn wandelingen door de wijk met uiteraard veel acts langs de weg. En om 20.30 wordt de eerste steen gelegd onder toezicht van een hele bende circusartiesten, en ook de schepenen Mathias De Clercq en Elke Decruynaere.

“We hopen dat de bouwwerken, die in januari starten, op 9 maanden tijd klaar zijn, zodat we kunnen heropenen in september”, zegt Matthias Vermael van Circusplaneet. “Maar het is natuurlijk een bouwproces, en dat blijft een expeditie in een onbekend oerwoud voor ons.”

Het is trouwens niet de eerste en zeker ook niet de laatste keer dat er gefeest wordt rond de verbouwingen. “We hebben zelf, met een aantal vrijwilligers, de vloer van de kerk uitgebroken”, vertelt Matthias. “Dat ging vrij vlot, omdat die gewoon in zavel was gelegd. En toen we zagen dat de hele kerk een grote zandbak was geworden, hebben we maar meteen een strandfeest georganiseerd. Nu hebben we een ‘artistiek leider verbouwingen’, die nog enkele evenementen rond de bouwwerken zal organiseren. Zo blijft het hele bouwproces transparant voor onze leden én de bewoners van Malem. En zo krijgen de bouwwerken ook een ‘artistieke circus-touch’.”