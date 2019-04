Circus Barones slaat tenten op in Mariakerke, en geeft gratis kaarten weg Sabine Van Damme

03 april 2019

08u35 0 Gent De hele paasvakantie lang staat Circus Barones op de Zomerliefweide aan de Post in Mariakerke. Ze hebben een volledig nieuwe show ‘Surprise’, met ‘sprookjes’ als centraal thema.

Circus Barones kwam ook vorig jaar langs, en toerde toen met een show die ‘Reis door de Wereld’ heette. Dit jaar liet het circus zich inspireren door de meest bekende sprookjes. Clown Patatje is nog steeds de plezantste gastheer. Hij neemt zijn publiek mee naar sprookjesland op zijn vliegend tapijt.

Uiteraard zijn er ook acrobaten, clowns en dieren, die samen een wervelende show beloven. Het circus investeerde in een nieuwe piste en nieuwe verlichting, en een nieuwe geluidsinstallatie. Pret verzekerd dus, tijdens de 2 uur durende show. (Lees verder onder de foto)

De directie van circus Barones kondigt ook trots aan dat ze een heel bijzondere act brengen, uniek in Europa, en voor het eerst te zien in Vlaanderen. Circus Barones is overigens erkend als Nomadisch circus door de Vlaamse Overheid. Benieuwd? Zeker gaan kijken dan.

Circus Barones staat langs de Brugsesteenweg in Mariakerke van zaterdag 6 april tot en met maandag 22 april. Er zijn shows op weekdagen om 15 uur, op zaterdagen om 14 en om 18 uur, en op zondagen om 11 en 15 uur. Op paasmaandag 22 april is er enkel een show om 11 uur. Op zondagen en paasmaandag zijn de voorstellingen van 11 uur familievoorstellingen, waarbij de volwassenen kinderprijzen betalen.

GRATIS!

Circus Barones biedt onze lezers 20 gratis duotickets aan ter waarde van 50 euro, voor de voorstelling van zaterdag 6 april om 18 uur.

Wie kans wil maken, stuurt een mail met ‘tickets HLN’ als onderwerp naar circusbarones.secretariaat5@gmail.com . In de mail moeten zeker naam, voornaam en een volledig adres vermeld worden. De winnaars moeten zich persoonlijk aanmelden aan de kassa met de mail die ze ontvangen, en hun identiteitskaart. Succes!