Circus Barones nodigt onze lezers uit 04 april 2018

Op de Zomerliefweide in Mariakerke, langs de Brugsesteenweg, strijkt Circus Barones neer. Het voert zijn publiek mee op een reis rond de wereld in 120 minuten. Clowns c Ronny, Patatje en Patat wijzen de weg. Maar er zijn natuurlijk ook spectaculaire acts, heel hoog in de nok van de tent, én Siberische steppekamelen, Zuid-Amerikaanse lama's en Friese paarden, maar evengoed katten van bij ons. En er is zelfs een lasershow. Circus Barones staat er van woensdag 4 april tot en met zondag 15 april. Op weekdagen is er een show om 15 uur, op zaterdag om 15 en 18 uur, en op zondag om 11 en 15 uur. Zondagvoormiddag zijn er familievoorstellingen en mag iedereen binnen aan kindertarief.





Circus Barones nodigt onze lezers uit en geeft 25 duo-tickets weg voor de voorstelling op 14 april om 18 uur. Wie kans wil maken, stuurt een mail met NAAM, ADRES, en LEZER HET LAATSTE NIEUWS naar circusbarones.secretariaat5@gmail.com. Winnaars worden verwittigd. (VDS)