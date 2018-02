Circulatieplan eist zijn tol INTERIEURZAAK LUXUS INTERIOR KONDIGT VERTREK AAN SABINE VAN DAMME

10 februari 2018

02u50 23 Gent "Ja, het circulatieplan is echt de enige reden voor mijn vertrek." Ilse Vanderlinden van Luxus Interior in de Henegouwenstraat is meer dan duidelijk. "Ik heb hier vijf jaar geleden zwaar geïnvesteerd, met de bedoeling hier lang te blijven. Maar sinds april is mijn omzet gekelderd, ik moet dus ingrijpen. Een zaak als deze heeft parkeerplaats én bereikbaarheid nodig."

Met een brief op haar website kondigt Ilse Vanderlinden haar vertrek uit Gent aan. Iets meer dan vijf jaar geleden kocht ze de voormalige jeugdrechtbank aan de Henegouwenstraat 95 en bouwde ze die om tot de prachtige interieurzaak die het vandaag is.





"Zo'n ruim pand was ideaal voor mij. Ik verkoop totaalconcepten, maar ook meubelen, verlichting en design. Ik heb zwaar geïnvesteerd om tot dit resultaat te komen. Het was dan ook mijn bedoeling om hier lang te blijven. Alleen had ik vijf jaar geleden niet op het circulatieplan gerekend."





Terugval

"Sinds april is mijn omzet drastisch gedaald. Ik had uiteraard op een terugval gerekend - en die was er ook - maar ik had gedacht dat die zich wel zou herstellen. Alleen, tegen de zomer was dat nog niet het geval. En in het najaar nog steeds niet. Daarbij komt dat sommige leveranciers hier gewoon niet meer willen leveren omdat ze de weg niet vinden, of boetes krijgen, of hier voor 11 uur niet geraken. Klanten klagen over hoge parkeertarieven. En wie iets wil ophalen voor de deur, krijgt daar meteen 55 euro boete voor. Zo kon het dus niet langer."





Aderlating

Concurrentie van internet is er niet, zegt Ilse, en een algemene terugval ook niet. "Totaal niet. Ik verhuis naar buiten het centrum en mijn klanten zullen met veel plezier volgen. Ik vond een pand op de Kortrijksesteenweg, al is het dan in Astene, en dus een eind buiten Gent. Maar daar zal ik bereikbaar zijn en heb ik ook nog visibiliteit." Ilse postte een brief met haar beslissing op haar website, en kreeg daar al massaal veel reacties op per mail. "Mensen begrijpen mijn beslissing, en zijn zelfs blij dat ik weer bereikbaar zal zijn. Zelf vind ik het jammer dat ik Gent moet verlaten. Voor mij is dit een aderlating. Het stadsbestuur zou beter ook eens naar de zelfstandigen luisteren, in plaats van alleen naar bewoners, studenten en horeca. Veel handelszaken zitten met dezelfde problemen als ik. Een zaak als de mijne heeft nu eenmaal parkeerplaats nodig."





Luxus Interior houdt nu een uitverkoop, met kortingen van min 40 tot 70 procent. De huidige winkel is alleen nog in de namiddag open, vanaf 14 uur. Ilse schat dat ze over twee tot vier maanden kan verhuizen. Wat er in de plaats komt, is uiteraard nog niet duidelijk. "Wie dit pand wil huren of kopen, kan contact opnemen met Salenko Gent op 09/222 69 69."