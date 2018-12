Christophe Peeters wordt geen schepen in Gent: “Alles is correct verlopen” Yannick De Spiegeleir en Sabine Van Damme

25 december 2018

19u41 4 Gent De eis van de voormalige liberale schepenen en OCMW-voorzitters om Christophe Peeters alsnog aan te stellen als schepen in Gent lijkt geen gehoor te krijgen binnen de partijtop van Open Vld Gent. “Sami Souguir zal op 3 januari de eed afleggen als schepen”, zegt Sofie Bracke.

Het buitenspel zetten van Christophe Peeters ten voordele van Sami Souguir deed flink wat stof opwaaien in Gent. Niet in het minst binnen de rangen van de Gentse liberalen. Maandag kon u in onze krant lezen hoe zes voormalige schepenen en OCMW-voorzitters van Open Vld Gent hun ongenoegen uitten in een brief gericht aan nationaal partijvoorzitter Gwendolyn Rutten en toekomstig burgemeester Mathias De Clercq. De ondertekenaars: Sas van Rouveroij, Geert Versnick, Erwin Devriendt, Frank Wijnakker, Catharina Segers en Guy Serraes. Geen politieke lichtgewichten dus.

In het schrijven stond een niet mis te verstane boodschap: Sami Souguir dient zich terug te trekken als schepen om Christophe Peeters “alsnog in ere te herstellen”. Bovendien zal een niet nader genoemd bestuurslid ook een klacht indienen bij de statutaire commissie tegen de “foute en misleidende procedure” die leidde tot de aanduiding van Souguir als schepen. “Als dit doorgaat, bestaat Open Vld niet meer in Gent”, sprak voormalig OCMW-voorzitter Devriendt krasse woorden voor de camera van VTM NIEUWS.

Toekomstig burgemeester Mathias De Clercq, die zijn functie momenteel al waarnemend uitoefent bij afwezigheid van Daniël Termont, hulde zich de afgelopen dagen in stilzwijgen. Ook Sami Souguir onthoudt zich van commentaar, maar schepen Sofie Bracke bleek wel bereid om in te gaan op de inhoud van de brief. Uit haar reactie blijkt dat de partijtop achter Souguir blijft staan. Volgens Bracke is er geen sprake van een onregelmatige procedure.

Onmiddellijk ontslag

“Het staat iedereen vrij om naar de statutaire commissie te stappen, maar wij zijn er zeker van dat alles correct is verlopen”, zegt Bracke. “Ik begrijp dat de aanstelling van Souguir verrassend was en een zekere verdeeldheid veroorzaakt, maar het is tijd om de rangen te sluiten. Sami Souguir zal op donderdag 3 januari de eed afleggen als schepen”, klinkt het stellig.

De kans op een rehabilitatie van Christophe Peeters lijkt dus klein. De deadline voor het indienen van de voordrachtsakte is morgen. Al rest er ook nog een ander scenario dat de briefschrijvers suggereerden: een aanstelling van Souguir waarna een onmiddellijk ontslag volgt zodat Peeters zijn plaats kan innemen, maar ook die piste lijkt momenteel weinig realistisch.