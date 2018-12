Christophe Peeters na zijn onverwachte exit als schepen: “Geen idee wat ik de partij misdaan heb” Sabine Van Damme

18 december 2018

09u41 0 Gent Maandagavond was de meest bewogen gemeenteraad in jaren. Er was het afscheid van burgemeester Daniël Termont, het aangekondigde afscheid van 3 schepenen en van een pak raadsleden, maar dus ook het afscheid van Christophe Peeters. Die werd afgelopen weekend compleet onverwacht gewipt door een complot binnen zijn eigen partij. Peeters kreeg een staande ovatie, en lof van vriend en vijand.

Schepen Peeters, het was een emotionele avond…

“Dat applaus toen ik binnen kwam, dat bleef maar duren. Dat had ik niet verwacht. Maar het deed mij ongelooflijk veel deugd. Het toont dat mensen respect hebben voor wat ik heb gedaan de voorbije jaren. En dat ze het niet eens zijn met de genomen beslissing binnen mijn partij. Het toont dat er nog menselijkheid heerst binnen de politiek. Gelukkig. Paul Goossens van CD&V schonk mijn zijn medaille die hij kreeg omdat hij 18 jaar in de raad zetelde. Dat vond ik een prachtig gebaar, en een heel emotioneel moment.”

Had je dit niet zien aankomen?

“Totaal niet.”

Wat had je de partij misdaan?

“Weet ik niet. Ik kom uit voor mijn mening, en dat vindt niet iedereen leuk. Verder kan en wil ik daar niet op ingaan.”

Wat ga je nu doen?

“Ik ga eerst en vooral voor mijn mensen zorgen. Mijn medewerkers op mijn kabinet hebben enkele dagen voor kerst totaal onverwacht te horen gekregen dat ze in januari op zoek moeten naar een andere job. Dat zijn allemaal mensen met gezinnen, met kinderen. Ik wil dat ze goed terecht komen.”

Vooral het ontslag van medewerkster Isaline Van De Velde is pijnlijk… Zij kwam van het kabinet van de overleden schepen Chantal Claeys, waar jij een warme band mee had. Daarvoor zat ze bij Guy Verhofstadt in de Wetstraat. Chantal Claeys had jou op haar sterfbed gevraagd om voor haar mensen te zorgen. Sindsdien werkte Isaline op jouw kabinet. En het is uitgerekend door Chantals schoonzoon Sami Souguir – die jouw plaats inneemt – dat Isaline nu toch op straat staat.

“Klopt. Maar wat kan ik daarop zeggen?”

Wat ga je zelf doen in de toekomst?

“Ik moet eerst bekomen van de emotionele rollercoster van de voorbije dagen. Ik kan nu eindelijk eens tijd maken voor mijn vrouw, mijn familie en mijn vrienden. Tijd die ik vroeger nooit had, omdat ik de politiek en mijn partij altijd liet voorgaan. Qua job zal ik wel ergens belanden. Verschillende bedrijfsleiders hebben mij al gecontacteerd, voor mocht ik in de privésector aan de slag willen. Maar dat weet ik nog niet. Ik wil daar eerst rustig over nadenken.”

Kreeg je een aanbod van Open Vld nationaal, om op de lijst voor de Vlaamse of federale verkiezingen te staan?

“Ik heb Gwendolyn Rutten gezien, maar het ging niet over concrete verdere stappen. Wie zegt trouwens dat Vlaams of nationaal mijn ambitie zou zijn? Ik weet dat zelf niet eens, ik moet daar nog over nadenken. Als er al een aanbod zou komen.”

Je kreeg reacties van raadsleden over de partijgrenzen heen. De appreciatie was enorm, zelfs van mensen waarmee je geregeld in de clinch ging. Het klonk bijvoorbeeld: “Met Christophe was ik het heel graag oneens.”

“De gemeenteraad is nu eenmaal een georkestreerd meningsverschil. We handelen allemaal vanuit verschillende visies, en gelukkig maar. Niemand van ons heeft de waarheid in pacht. Je kan je mening geven, en daarover discussiëren, maar uiteindelijk moet je wel tot een oplossing of een compromis komen, om een stad als Gent te besturen. Dat zal ik blijven doen, want ik ben en blijf uiteraard wel verkozen, en ik zal dus zetelen in de gemeenteraad. Elk raadslid dat daar zit, zit daar alleen omwille van de stemmen die hij of zij zelf heeft verdiend.”

Je kreeg ook heel wat reacties op je laatste tussenkomst over de begroting. Die was waardig, sereen, en zonder natrappen.

“Tja, dat is nu eenmaal niet mijn stijl.”

Ga je zetelen als raadslid voor de Open Vld, of als onafhankelijke?

“Ik ga zetelen, dat staat vast. Over al de rest moet ik nadenken. Gelukkig heb ik daar nu veel tijd voor.”