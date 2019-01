Christophe Peeters mag zich buigen over reglement dat hem de das om deed Sabine Van Damme

14u02 1 Gent Christophe Peeters wordt de nieuwe voorzitter van Open Vld Gent, tijdelijk en waarnemend. Dat heeft burgemeester Mathias De Clercq bekendgemaakt.

Het is het volledige Open Vld-college dat Christophe Peeters aanduidt als tijdelijk waarnemend voorzitter van de partij, op voorstel van Mathias De Clercq. Hij doet daarmee nog een geste richting Peeters, na diens roemloze exit als schepen. “Peeters krijgt de opdracht om samen met het bestaande beheerscomité van Open Vld Gent een voorstel te doen van vernieuwde statuten en huishoudelijk reglement", klinkt het.

Opmerkelijk, want het is net dat ‘huishoudelijk reglement’ dat Peeters de kop kostte. Daarin stond immers dat ‘het bestuur’ en niet de leden beslist over de schepenmandaten. Peeters moet er nu dus voor zorgen dat bij een volgende schepenverkiezing niemand kan uitgerangeerd worden zoals dat bij hem gebeurde.

“Ik moet er samen met het beheerscomité voor zorgen dat er duidelijke richtlijnen komen, dat er duidelijke taakafbakeningen zijn”, verwoordt hij het. “We gaan nieuwe statuten opstellen, en die eerst voorleggen aan de leden. Zij moeten beslissen, zoals dat hoort in de partij van de burger. We zoeken een breed draagvlak en een brede consensus, om zo de plooien binnen onze partij glad te strijken, en samen te werken in het belang van de toekomst van onze partij en van de Gentenaars. Bedoeling is een ledencongres te organiseren in juni, na de nationale verkiezingen. Daar zal dan ook een nieuw bestuur voor Open Vld Gent verkozen worden. Of ik zelf kandidaat-voorzitter zal zijn? Dat weet ik nog niet, dat is nu niet aan de orde.”

Niet betaald

De nieuwe functie van Peeters is dus tijdelijk, en - net als die van ondervoorzitter van de gemeenteraad - niet betaald. Hij moet dus nog steeds op zoek naar een job.