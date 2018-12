Christophe Peeters is er niet bij, maar zij zullen Gent de komende jaren wel mee besturen Yannick De Spiegeleir

15 december 2018

23u30 1 Gent Naast de veelbesproken Sami Souguir zullen straks nog een aantal nieuwe gezichten hun opwachting maken in de nieuwe bestuursmeerderheid van Open Vld, sp.a-Groen en CD&V. Een overzicht:

Hafsa El-Bazioui (Groen)

Het meest opvallende nieuwe gezicht in het Gentse bestuurscollege is dat van Hafsa El-Bazioui. Vanop de 26 plaats op de kartellijst van sp.a en Groen behaalde ze bijna 4.000 voorkeursstemmen. El-Bazioui heeft Marokkaanse roots, maar is geboren en getogen in de Brugse Poort. Ze wordt de eerste schepen in Vlaanderen met een hoofddoek, maar treedt pas in 2022 toe tot het schepencollege om Annelies Storms (sp.a) af te lossen. De eerste jaar zal ze zetelen als gemeenteraadslid. Vanaf 2022 zal ze zich ontfermen over de bevoegdheden Personeel, Facility Management en Noord-Zuid samenwerking.

Bram Van Braeckevelt (Groen)

Het tweede nieuwe gezicht voor Groen in het schepencollege is Bram Van Braeckevelt. In de huidige legislatuur zetelt hij als fractieleider voor zijn partij in de gemeenteraad. Van Braeckevelt wordt schepen van Werk, Toerisme en Personeel. Die laatste bevoegdheid draagt hij na drie jaar over aan El-Bazioui, vanaf 2022 krijgt hij ook Feestelijkheden onder zijn vleugels.

Astrid De Bruycker (sp.a)

Ook sp.a kiest voor een nieuw gezicht. Astrid De Bruycker geldt als de coming lady bij de Gentse socialisten. Zij wordt zes jaar lang schepen van Gelijke kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen.

Mieke Van Hecke (CD&V)

CD&V verschuift van de oppositie naar de meerderheid. Kopvrouw Mieke Van Hecke neemt het enige schepenambt op dat haar partij kon verzilveren. De éminence grise van de christen-democraten wordt schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van Burgerlijke Stand.

De andere leden van het college van burgemeester en schepenen maakten in de vorige legislatuur al deel uit van de meerderheid:

* Mathias De Clercq (Open Vld): burgemeester

* Filip Watteeuw (Groen): Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

* Sofie Bracke (Open Vld): schepen van Economie, Handel, Sport en Haven

* Elke Decruynaere (Groen): schepen van Onderwijs, Opvoeding, Outreachend Werk en Jeugd

* Tine Heyse (Groen): schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Wonen

* Annelies Storms (sp.a): schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management (tot en met 2021)

* Rudy Coddens (sp.a): schepen van Sociaal beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën