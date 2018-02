Chinees Nieuwjaar begint onder Stadshal STOET MET DRAKEN EN LAMPIONNEN DIT JAAR IN GENT SABINE VAN DAMME

17 februari 2018

02u50 0 Gent Chinezen vieren overal ter wereld 'hun' nieuwjaar, en sinds twee jaar doen ze dat ook in ons land. Om 'Het jaar van de Hond' te vieren, kozen ze voor Gent. Op zaterdag 24 februari zal een kleurrijke stoet door de straten trekken. Iedereen is welkom om mee te feesten.

Iedereen kent de beelden van het Chinees Nieuwjaar wel, met kleurrijke stoeten, waarbij rood het meest opvalt. Lampionnen en draken worden dan al dansend door de straten gedragen, en er weerklinkt typische Chinese muziek. Sinds twee jaar organiseert ook de Chinese gemeenschap in België zo'n parade. De voorbije jaren gebeurde dat in Brussel en in Dinant. Voor de derde editie kiezen de Chinezen echter voor onze stad.





"De Chinese gemeenschap kiest voor Gent om een aantal redenen", zegt cultuurschepen Annelies Storms (sp.a). "Zo is Gent als culturele, bruisende stad met een historisch centrum de ideale locatie. Bovendien zijn er heel wat banden tussen Gent en Chinese partners. Zo heeft de stad sedert vele jaren een partnerstad Weihai in China, volgt ze via het Europees stedennetwerk 'Eurocities EU-China' de samenwerking nauw op en werkt ze actief samen met de Vlaams-Chinese Kamer van Koophandel. Bovendien is de Chinese Geely holding, eigenaar van Volvo Cars, een belangrijke werkgever in de Gentse haven."





Meevieren

De voorbije parades konden steeds op heel wat belangstelling rekenen Dat zal in Gent niet anders zijn. De organisatoren van het spektakel zijn de Chinese verenigingen in België, in samenwerking met de Chinese ambassade en de stad Gent.





De Stadshal wordt als vertrekpunt gekozen. Om 14 uur begint daar een openingsceremonie, met toespraken, optredens en magische leeuwen- en drakendansen. Om 15 uur vertrekt de kleurrijke stoet, die onder meer door de Kammerstraat, de Langemunt en langs de Graslei zal passeren, om zo over de Korenmarkt terug naar de Stadshal te trekken.





Alle Gentenaars zijn welkom om mee te vieren op zaterdag 24 februari, benadrukken de Chinezen.