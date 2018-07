Chillen aan het strand van ZebraBeach 25 juli 2018

Waar?

ZebraBeach, Zebrastraat 32 in Gent.





Wanneer?

Tot 2 september, elke dag bij mooi weer vanaf 12 uur.





Waarom naar daar?

"Bezoekers kunnen er genieten van een uitgebreide kaart met cocktails, mocktails en croques in een uitzonderlijke architecturale omgeving", zegt Annelies Geenen, medewerker bij Zebrastraat. Op het binnenplein kunnen bezoekers met de voetjes in het water of op het strand kuieren met een drankje. Elke donderdagavond zijn er gratis optredens op het strand."





gratis toegang?

Ja, al kan het soms wel volzet zijn. Op tijd komen is de boodschap.





Prijzen?

8 drankbonnen voor 10 euro. Voor 2 drankbonnen (2,5 euro) heb je een pint, voor 7 (8,75 euro) heb je een Copperhead classic (gin-tonic)





Info: www.zebrabeach.be (DJG)