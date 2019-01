Chileense drugssmokkelaar krijgt 7 jaar cel in beroep Jeffrey Dujardin

08 januari 2019

13u15 0 Gent Een Chileense drugssmokkelaar krijgt in beroep zeven jaar cel en 24.000 euro boete voor grootschalige cocaïnetransporten vanuit het Braziliaanse Santos naar de haven van Gent. Volgens het parket maakte hij 188.000 euro winst.

Het parket berekende dat C. tientallen kilogram cocaïne verscheepte van Santos naar de haven van Gent. Zesmaal voer hij met de drugs mee naar ons land, waarbij hij volgens het parket 188.000 euro winst maakte. Op 22 december 2016 kon de politie al 37 kilogram in beslag nemen van een boot waarop een kompaan zat. Heel wat bemanningsleden waren op de hoogte. De zwaksten werden door hen zelfs ingezet om mee te helpen. Het parket zag C. als de een van de twee grote leiders binnen de drugsorganisatie.

Naast de bevestigde gevangenisstraf van zeven jaar, werd er ook een verbeurdverklaring uitgesproken van 160.000 euro en van alle voertuigen van de man.