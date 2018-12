Chauffeur wil vluchten van alcoholcontrole op R40 door achteruit te rijden en botst tegen geparkeerde wagen 8 chauffeurs én 3 fietsers betrapt met te veel alcohol in bloed Sam Ooghe

10u08 0 Gent De Verkeersdienst van de Gentse politie heeft donderdagochtend op de stadsring R40 8 chauffeurs betrapt die te veel alcohol in het bloed hadden. Eén chauffeur wilde nog wegvluchten van de controle door achteruit te rijden, maar reed een geparkeerd voertuig aan.

De bestuurder van de wagen beschikte over een voorlopig rijbewijs, maar kon dus niet ontkomen aan de controle op de Charles de Kerchovelaan.

Bij de actie werden 8 personen betrapt met te veel alcohol in het bloed, meldt de politie. “Vier bestuurders hadden een zodanig hoog alcoholpercentage in hun bloed, dat ze hun rijbewijs direct voor 15 dagen kwijt zijn", klinkt het nog. “Ook 3 fietsers bliezen ‘positief’. Hun fiets werd 6 uur ingehouden. We hadden liever overal de ‘S’ van Sinterklaas zien verschijnen op het toestel.”

Er werden ook acht personen betrapt op andere inbreuken, zoals geen identiteitskaart kunnen voorleggen of fietsen zonder correcte verlichting.