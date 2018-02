Chauffeur onder invloed ramt bromfietser 06 februari 2018

Een bromfietser werd zaterdagochtend in de Wolfputstraat in Oostakker aangereden door een automobilist, die daarna verderreed. "De man was blijkbaar onder invloed van drank", zegt de vriendin van het slachtoffer. "Hij is de eerste straat links ingeslagen en is daar tegen een betonpaal gereden. Hij vluchtte te voet in een tuin, waar de politie hem aantrof."





De bromfietser kwam er van af met een gekneusd been en wat schaafwonden, maar zijn bromfiets raakte wel zwaar beschadigd. "En die was pas twee weken oud." (WSG)