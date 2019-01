Chauffeur die positief blaast in bus vol leerlingen, mag zijn job houden Jeroen Desmecht en Jeffrey Dujardin

19 januari 2019

20u23 0 Gent Eén van de twee buschauffeurs die donderdag een positieve ademtest aflegden, mag zijn job houden.“Hij gaat de consequenties moeten dragen, maar ik ga hem niet ontslaan”, zegt zijn werkgever. Over de situatie van de andere chauffeur is momenteel geen duidelijkheid.

De controles vonden donderdag plaats op de parking van Flanders Expo, waar op dat moment veel bussen aanwezig waren vanwege de SID-in beurs. Twee chauffeurs die daar met hun autocar stonden om schoolkinderen te vervoeren, legden een positieve ademtest af. “Mijn werknemer had de dag ervoor stevig gedronken, waardoor hij positief blies”, zegt de werkgever van één van beide mannen. “Voor beroepschauffeurs ligt de alcohollimiet op 0,2 promille in plaats van 0,5 promille. Hij had op dat moment 0,3 promille in zijn bloed. Te veel om te rijden, maar daarvoor ga ik hem niet ontslagen: hij werkt ondertussen al 17 jaar voor mij.”

Geen ontslag voor de man, maar er komen dus wel interne maatregelen. Hoe de kaarten voor de andere buschauffeur liggen, is momenteel niet duidelijk. Of de betrokken scholen beroep gaan doen op andere bedrijven, is ook nog niet geweten.

Alcoholslot

Vrijdagavond liet minister van Mobiliteit François Bellot (MR) weten dat hij een alcoholslot wil in alle bussen en autocars. Bij de FBAA, de Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers, zeggen ze positief te staan tegenover het voorstel van de minister. “We willen samenzitten met de overheid en kijken wat er mogelijk is. We zijn voorstander van een alcoholslot, maar willen er wel over waken dat buschauffeurs niet gestigmatiseerd worden”, zegt woordvoerder Kim Taylor. “We zetten nu al sterk in op sensibilisering en gaan dat na dit spijtige voorval nog meer doen.”