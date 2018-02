Chauffeur bestelwagen (51) lichtgewond 17 februari 2018

Een 30-jarige bestuurder uit Zedelgem is gisterenmorgen rond 6 uur gewond geraakt bij een zwaar ongeval in de Léon Claeysstraat in Zedelgem. De man reed met zijn Peugeot in de richting van de Sint-Elooistraat, toen hij een bestelwagen wilde inhalen. De 51-jarige chauffeur uit Gent wilde net op dat moment afslaan en werd in de flank geramd. De Peugeot raakte door de klap van de weg af en kwam tegen een verkeersbord tot stilstand in de grasberm. De brandweer van Torhout werd opgeroepen, omdat aanvankelijk gevreesd werd dat de bestuurder gekneld zat in het wrak. "Maar dat bleek niet het geval", zegt commissaris Alain Van Acker van de politie Het Houtsche. "De man was wel versuft en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis." De Gentse bestuurder van de bestelwagen raakte lichtgewond. Beide wagens werden getakeld. (SDVO)