Chatteloe minder blingbling na diefstal

De bekende travestiet Chatteloe uit Sint-Amandsberg werd in de nacht van oud op nieuw bestolen terwijl hij na een optreden een feestje bouwde in Antwerpen, waar hij miss travestie is. "Ik reed mee met een collega", vertelt hij. "Thuis wilden we de auto leegmaken, maar er was vanalles verdwenen. Een grote koffer met showkledij, een schminkbak, hakken, al mijn dure juwelen, mijn laptop, mijn jas... Dat loopt op tot duizenden euro's." Chatteloe plaatste een oproep op facebook om wat spullen te recupereren. "Heel wat collega's proberen te helpen en dat is fijn. Maar na 12,5 jaar had ik al heel wat verzameld en begin dan maar te zoeken waar je alles gekocht hebt." Gelukkig voor de fans kunnen alle geplande optredens doorgaan. "Het zal even met iets minder blingbling zijn, maar ikwil mijn publiek zo snel mogelijk weer kunnen entertainen. Ik laat ze niet in de steek." (WSG)