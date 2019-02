Charltonfans bekladden verkeerde gevel: “Niets met voetbal te maken” Wouter Spillebeen

25 februari 2019

14u38 0 Gent Verschillende eigendommen van ondernemer Roland Duchâtelet werden in de nacht van zondag op maandag beklad door boze Charltonfans, maar ook een gevel in de Frederik Burvenichstraat in Gentbrugge werd geviseerd. “Een zware vergissing, want wij hebben niets met voetbal te maken”, zegt eigenaar I.D.

I.D. schrok toen hij deze morgen rond 7 uur opmerkte dat zijn gevel beklad was met rode verf. De opschriften “Sell CAFC” en “Fuck off Roland u kuunt” werden naar alle waarschijnlijkheid door misnoegde fans van de Engelse voetbalploeg Charlton Athletic FC op zijn gevel gespoten. Waarom, daar had I.D. het raden naar.

“Toen ik bij de politie ging melden dat mijn gevel beklad was, suggereerden zij dat het misschien iets te maken had met de eigendommen van Roland Duchâtelet in Sint-Truiden die met dezelfde slogans beklad zijn”, vertelt I.D. “Maar dat moet een grote vergissing zijn. Wij hebben niets te maken met voetbal of Roland Duchâtelet. We wonen al twaalf jaar in dat huis en daarvoor was het de eigendom van een kolenhandelaar, dus het huis is nooit eigendom geweest van Duchâtelet. We zien geen enkele reden waarom de vandalen onze gevel viseerden. Misschien hebben ze zich van straat of van huisnummer vergist?”

Roland Duchâtelet, de Truiense ondernemer die in 2014 de Engelse voetbalploeg overnam, ligt onder vuur door een schare voetbalfans die willen dat hij zich terugtrekt uit de club. Daarnaast willen ze dat hij de beloofde bonussen aan zijn personeel uitbetaalt.

Wie de daders precies zijn, daar heeft ook I.D. het raden naar. “Misschien hebben ze eerst mijn gevel beklad en zijn ze dan naar Sint-Truiden gegaan? We weten het echt niet”, zegt hij.