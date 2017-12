Charleroi-supporter verbrandt zich aan Bengaals vuur 02u31 0

Een supporter van eersteklasser Charleroi heeft zich donderdagavond tijdens de wedstrijd in de Ghelamco Arena verbrand aan een fakkel Bengaals vuur. Het vuur brandde zich door de schoen van het slachtoffer, die gewond raakte aan de linkervoet. Hij liep tweedegraads brandwonden op en werd overgebracht naar het nabijgelegen UZ Gent. In het supportersvak van de bezoekers was bij het begin van de wedstrijd Bengaals vuur te zien. Dat is verboden in Belgische voetbalstadions. "Dit is volledig de verantwoordelijkheid van de stewards van Charleroi. Zij staan in voor de veiligheid in het bezoekersvak", foetert Dirk Piens, veiligheidsverantwoordelijke van AA Gent. "Ze vertelden mij dat enkele buitenlandse supporters fakkels en bommetjes mee konden smokkelen. Dit incident bevestigt hoe gevaarlijk Bengaals vuur is. Wij hadden vuurwerk gepland voor de match, maar door de mist blaasden we het af."





Minstens vier supporters werden al geïdentificeerd. De politie van Charleroi heeft de zaak nu in handen. (OSG)





