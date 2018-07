Chaos op R4: losgekomen oplegger verspert oprit 25 juli 2018

De oprit van de R4 richting Eeklo in Drongen was gisterennamiddag - en avond urenlang volledig versperd na een bizar verkeersongeval. Een chauffeur schampte rond 16 uur met zijn vrachtwagen tegen de betonnen boordsteen die de parallelweg met de R4 scheidt. Bijgevolg kwam zijn oplegger los. Hierdoor raakte de rijbaan beschadigd. De chauffeur van een kraanwagen veroorzaakte nog meer chaos toen hij probeerde langs de oplegger te passeren. Hij reed zich met zijn gevaarte hopeloos vast tussen de betonnen boordsteen en het voorste gedeelte van de oplegger. "Een vrachtwagen die voor me reed kon wel passeren. Ik dacht dan ook dat het voor mijn kraanwagen, met dicht geklapte spiegels, mogelijk zou geweest zijn", zegt de chauffeur. Hoe de oplegger van de eerste vrachtwagen kon loskomen, is niet duidelijk. De brandweer sloot de oprit van op de Drongensesteenweg af, wat zeker kort na het ongeval heel wat verkeershinder veroorzaakte. Het duurde enkele uren vooraleer de takeldienst de oplegger kon optillen en depanneren. (JEW)