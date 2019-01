Centrum voor digitale gezondheidszorg neemt intrek in De Krook Yannick De Spiegeleir

23 januari 2019

19u01 0 Gent In De Krook is woensdagavond het startschot gegeven van het ‘BlueHealth Innovation Center’. Het centrum moet de digitale transformatie in de gezondheidszorg te helpen ondersteunen. De Stad Gent, UGent en UZ Gent worden de nieuwe partners in de werking die al een uitvalsbasis heeft in Genk en Antwerpen.

BlueHealth Innovation Center is een privaat-publieke samenwerking tussen overheden, bedrijven, onderzoeksinstellingen en zorgactoren. Hun missie is om de digitale transformatie in de gezondheidszorg te helpen ondersteunen door jong ondernemerschap te stimuleren. Zij begeleiden studenten, startups, en zorgactoren in de uitbouw van innovatieve digitale projecten.

“Gent telt 70.000 studenten en bekwame onderzoekers langs de ene kant en heel wat zorginstellingen langs de andere kant. Wij willen mee aan de kar trekken om ondernemerschap binnen die zorgeconomie te ondersteunen. Gent is gekend om zijn sterke ICT- en biotechnologiespelers. De komende jaren willen we extra inzetten op de zorgeconomie. Dat is één van onze nieuwe speerpuntsectoren”, zegt schepen van Economie Sofie Bracke (Open Vld).

Samen met BlueHealth Innovation Center wordt ook MedTeG gelanceerd: een nieuwe Gentse hub rond digitale en medische technologie. Gent telt een 30-tal start-ups die zich richten op gezondheidszorg. Om het Gentse ecosysteem rond deze en nieuwe startups te versterken bundelen imec, MedTech Flanders, BHIC en UGent/UZ Gent de krachten. Ze zullen nauw samenwerken om zo met één aanspreekpunt startende en bestaande ondernemers vooruit te kunnen helpen.