Centrum niet op punt, wel al naar deelgemeenten NOG VEEL WERK OP DE PLANK NA TWEE JAAR CIRCULATIEPLAN Erik De Troyer

03 april 2019

09u17 0 Gent Vandaag is het exact twee jaar geleden dat het circulatieplan werd ingevoerd. Hoewel er de voorbije jaren al veel aanpassingen zijn doorgevoerd, blijft nog heel wat werk op de plank liggen. Binnenkort begint de stad ook met het uittekenen van de eerste verkeersplannen voor de deelgemeente. "Sint-Amandsberg komt eerst aan de beurt", zegt schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen).

Op 3 april 2017 kende de Gentse binnenstad van de ene op de andere dag een totaal nieuw verkeersregime, gebaseerd op sectoren en beveiligd door knips met camera's. Dat circulatieplan werd na een jaar grondig geëvalueerd waarna er 13 aanpassingen werden aangekondigd. Vandaag zijn die deels uitgevoerd.

Nog te doen

Het verbeteren van de leesbaarheid van de knips bijvoorbeeld. Nog steeds laten chauffeurs zich daar massaal vangen. "We willen daar nog wel werk van maken. Anderzijds hebben we in het verleden met tekstkarren gewerkt om te waarschuwen voor de knips in vier verschillende talen. We zagen daardoor een daling van de overtredingen met 15%, zeer beperkt dus. Daarom vermoeden we dat een betere leesbaarheid niet noodzakelijk minder boetes geeft. We kunnen de mensen enkel aanraden om een gps te volgen die een update heeft gekregen."

Verder is ook de signalisatie op de stadsring er nog steeds niet. De stad wou een systeem zoals ook Brussel dat heeft. Met één oogopslag zou men moeten zien waar men zich op de stadsring bevindt en waar men naar welke sector rijdt. Dat zou in samenspraak tussen stad en het Agentschap Wegen en Verkeer moeten gebeuren, maar voorlopig kan niemand zeggen of die signalisatie er ook echt komt.

Een derde punt dat nog moet aangepakt worden, is de parkeerkaart voor aannemers. De stad verklaarde zich onlangs wel akkoord om er werk van te maken. Eerst moet de verkeerswetgeving aangepast worden.

Minimaal effect

Andere aanpassingen zijn minder duidelijk of hebben niet het verhoopte effect gehad. Zo werden aan Dok Noord verkeerslichten geplaatst ter hoogte van de Dampoort om daar de files in te perken. De impact lijkt zeker tijdens de spits niet groot te zijn.

Het vergunningsysteem werd licht vereenvoudigd, maar blijft wel een administratief kluwen.

Gebeurd

Wel gebeurd: aanpassingen in de Coupure- en in de Tolhuis-sector, de shuttle van de Watersportbaan naar de Kouter, lagere tarieven voor ondergrondse parkings en kleine aanpassingen voor bovengronds parkeren.

Deelgemeenten

Binnenkort wil de stad beginnen aan deel twee van het circulatieplan, namelijk het uitrollen van verkeersplannen voor de deelgemeenten.

"De eerste deelgemeente die aan de beurt komt, is Sint-Amandsberg. De komende maanden beginnen we daar aan het plannen. Dat wil nog niet zeggen dat er meteen werfwagens op straat komen te staan. We zullen eerst de omwonenden bevragen om de plaatselijke problemen juist in te kunnen schatten. We zullen proberen de druk op het autoverkeer te temperen, zonder autoverkeer te verbieden. De mensen moeten nog overal kunnen geraken. Het zal op een andere manier gebeuren dan het circulatieplan omdat het nu eenmaal een andere situatie is."