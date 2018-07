Celstraf voor junkies die vrouw halfdood laten liggen 03 juli 2018

Twee mannen uit Gent zijn veroordeeld tot effectieve gevangenisstraffen omdat ze in 2016 een vriendin halfdood lieten liggen nadat ze drie verdiepingen naar beneden gestort was. Hoe dat precies gebeurde, is nog onduidelijk. Volgens de vrouw, die de val overleefde, werd ze geslagen en viel ze naar beneden toen ze langs het raam probeerde te vluchten. Volgens de mannen sprong ze. Alle drie waren onder invloed van harddrugs. Nadat de vrouw gevallen was, belden geen van beide de hulpdiensten, maar verlieten ze de studio. Andere getuigen verwittigden de hulpdiensten. Voor schuldig verzuim en drugsfeiten werden de mannen veroordeeld tot celstraffen van één jaar en anderhalf jaar. Ze moeten ook de minimumboete van 6.000 euro betalen, en elk 5.000 euro aan de vrouw. (OSG)