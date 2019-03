Celstraf met uitstel voor zwaar partnergeweld Wouter Spillebeen

22 maart 2019

14u52 0 Gent Een 26-jarige Gentenaar is veroordeeld tot een celstraf van zes maanden met uitstel en een boete van 600 euro na zwaar partnergeweld. Hij zou ook zijn schoonmoeder klappen gegeven hebben.

De beklaagde bekende bij de behandeling van de zaak meteen de feiten. Het koppel had regelmatig hevige ruzies. “Ze gooide regelmatig met voorwerpen naar me en lokte vaak ruzie uit”, legde hij uit. Dat de beklaagde zo de schuld op het slachtoffer probeerde af te schuiven, schoot bij de rechter in het verkeerde keelgat. “Het zijn ernstige feiten die getuigen van een gebrek voor de integriteit van de ander”, motiveerde de rechter het vonnis. “Partnergeweld, en dan zeker in het bijzijn van kinderen, zoals hier het geval was, kan niet getolereerd worden. Agressie is nooit het antwoord, wat het probleem ook mag zijn.”

De verdediging vroeg aan de rechter nog om de opschorting van straf op te leggen en de procureur vorderde een werkstraf, maar de rechter besloot toch een celstraf uit te spreken. “De beklaagde doet geen engagementen, dus heeft het geen zin om een alternatieve straf op te leggen”, klonk het. De beklaagde kreeg een celstraf van zes maanden met drie jaar uitstel en een boete van 600 euro. Over de schadevergoeding aan de slachtoffers, wordt later beslist.