Celine, de professionele zeemeermin GRATIS TE ZIEN IN BELGIUM'S GOT TALENT, ANDERS 180 EURO VOOR KWARTIER YANNICK DE SPIEGELEIR

23 maart 2018

02u44 0 Gent Je boterham verdienen als professionele zeemeermin? Celine Van de Voorde (28) uit Sint-Amandsberg bewijst dat het kan. Vanavond is ze te bewonderen in Belgium's Got Talent. Voor haar 'Mermaid Act' betaal je anders 180 euro voor een kwartier.

De fascinatie voor de mythische vrouwelijke waterwezens kreeg Celine zoals vele meisjes door de Disneyfilm 'De kleine zeemeermin'. "Als kind wou ik die film liefst elke dag zien. Mijn ouders haten mij er nog altijd een beetje voor", lacht ze. "Al van kindsbeen vertoefde ik ook graag in het water." In de loop der jaren groeide haar fascinatie uit tot een passie. "Toen ik 16 jaar was, besloot ik om professionele zeemeermin te worden. Ik herinner me nog hoe mijn moeder mijn eerste staart maakte uit paraplustof en mijn vader een ondiepe put groef in de tuin voor mijn eerste 'optreden' als zeemeermin."





Intussen is Celine haar droom werkelijkheid geworden en wordt ze als 'Mermaid Celine' over het hele land geboekt om als professionele zeemeermin op te duiken in zwembaden, films of fotoshoots. "Bij mijn weten ben ik de eerste in Vlaanderen die er van kan leven. Ik ben zelfs al geboekt voor een opname voor een congres in Kopenhagen over milieuvriendelijke producten en voor fotoshoots in de Bahamas en Bonaire." De prijzen van haar optredens variëren. Voor een 'Mermaid Act' op een evenement betaal je 180 euro voor een kwartier.





Half jaar werk aan staart

Als geen ander weet Celine wat de geheimen zijn om een geloofwaardige zeemeermin neer te zetten. "Eerst en vooral moet je een mooie staart hebben. Ik maak ze zelf met de hand, een werkje dat een half jaar in beslag neemt per staart. Je moet er ook in slagen om de magie over te brengen naar je publiek. Onder water heb ik een gelukzalig gevoel en ben ik helemaal vrij. De verwondering op de gezichten in het publiek en dan vooral kinderen als ze je zien is onbetaalbaar."





Meerminlessen

Als eerste professionele zeemeermin wil Celine ook graag andere meisjes en vrouwen op weg zetten om zich te bekwamen in 'mermaiding'. "Met ons collectief Mermates beginnen we vanaf de paasvakantie samen met Sportoase meerminlessen te geven op verschillende locaties over heel het land. Eind april organiseren we in duikclub Todi in Beringen, waar ik hoofdzeemeermin ben, een internationale 'zeemeermin-conventie' met mermaids van over heel de wereld." Ook voor de toekomst heeft Celine nog grootse plannen. "Ik hoop mijn carrière internationaal uit te bouwen en zoveel mogelijk landen te bezoeken als zeemeermin", zegt ze ambitieus.





Wie 'Mermaid Celine' graag aan het werk wil zien, kan vanavond afstemmen op VTM. Voor Belgium's Got Talent komt ze met haar zelfgemaakte staart uit het water om het nummer 'You Said' van Eurielle te brengen.