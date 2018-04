Cel met uitstel voor agressieve agent 27 april 2018

02u51 0

Een Gentse politieagent is in beroep veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel voor slagen aan een dokter en een tiener. Een lichtere straf, maar het hof maakte duidelijk dat dit niet door de beugel kon. Na een nachtje stappen met zijn auto was de inspecteur tegen de auto van de arts gereden. De politieman werd zeer agressief na een woordenwisseling en sloeg de man een gebroken neus en deelde enkele schoppen uit. Daarbij stopte de man niet. Toen het onderzoek naar die feiten liep twee jaar later, besloot de agressieve agent een 17-jarige Roma in elkaar te slaan tijdens een interventie na nachtlawaai. Het hof was zeer duidelijk in hun visie: "dit is zwaar grensoverschrijdend gedrag dat ook een negatieve uitstraling heeft op het politiekorps." De man kreeg in eerste aanleg 18 maanden met uitstel. Nu komt hij er vanaf met een lichtere straf, op de job riskeert de man wel nog een tuchtprocedure. (DJG)