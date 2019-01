Cel dreigt voor hardleerse inbrekers die op heterdaad betrapt worden: “U lijkt uw lesje niet te leren” Sam Ooghe

14 januari 2019

13u55 0 Gent Twee beruchte inbrekers staan voor de zoveelste keer terecht voor de rechtbank nadat ze op heterdaad betrapt werden in november. Het parket wil de mannen effectief de gevangenis in.

Het duo verblijft in Gent, maar week dikwijls uit naar de randgemeenten om inbraken te plegen. Op 21 november vorig jaar liep het mis. Getuigen konden zien hoe de twee in een gezinswoning binnendrongen door de voordeur te forceren, en hoe ze met zaklampen het huis doorzochten. Ze haalden kasten open en gingen aan de haal met horloges en juwelen. Even leek het erop dat de inbrekers aan de politie zouden kunnen ontkomen, maar het duo werd toch gevonden en opgepakt.

“U lijkt uw gedrag, maar niet aan te passen", sprak de rechter maandagochtend tegen een van de mannen. Hij werd al driemaal veroordeeld voor identieke feiten: diefstal met braak. “De straffen lijken niets uit te halen.” Ook de tweede beklaagde heeft al gelijkaardige misdaden op zijn kerfstok. Het parket vraagt daarom voor beiden achttien maanden cel. Wellicht komen daar nog voorwaardelijke straffen uit het verleden bij. Daardoor zouden de mannen ook effectief achter de tralies belanden. Vonnis over twee weken.