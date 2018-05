CD&V wil op zondag gratis ondergronds parkeren 03 mei 2018

Geen gebrek aan verkiezingsideeën rond mobiliteit. CD&V wil graag de ondergrondse parkings in centrum Gent gratis maken op zondag.





"Straatparkeren is nu gratis op zon- en feestdagen en ondergronds parkeren is dat niet. Zo stimuleren we bezoekers - die we ook op zondag graag in de Stad hebben - om hun wagen in de straten te parkeren. Het zou veel logischer zijn om die mensen aan te moedigen om hun wagen ondergronds te parkeren. Daar is immers nog veel capaciteit die niet wordt gebruikt", aldus Veli Yüksel van CD&V. "We stellen dan ook voor om op zondag ook de ondergrondse parkeergarages in eigendom van de Stad Gent gratis te maken", aldus Yüksel.





Geen goudmijnen

Uit de cijfers die CD&V verzamelde blijkt ook dat de ondergrondse parkings op zondag geen goudmijnen zijn. De Savaanstraat heeft op een modale zondag tussen 1.000 à 2000 euro inkomsten. Die in de Reep haalt om en bij de 4.000 euro binnen op een zondag. Dat is klein bier met bijvoorbeeld de zondagen van de Gentse Feesten wanneer de parkings vol staan en de tarieven hoger zijn dan gewoonlijk. Parking Reep haalde vorig jaar op die dag 13.017 euro op en parking Reep zelfs 15.050 euro. (EDG)