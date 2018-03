CD&V wil minder: armoede én knips YÜKSEL OP 2, VAN LAECKE EN GOOSSENS DUWEN LIJST SABINE VAN DAMME

26 maart 2018

02u26 1 Gent CD&V Gent heeft afgelopen weekend een deel van haar lijst én 10 speerpunten van het verkiezingsprogramma bekend gemaakt. Opvallend is dat de partij twee specifieke knips weg wil en het E17-viaduct wil ondertunnelen.

De grote interne twist binnen CD&V Gent, die om de tweede plaats, is intussen opgelost. "Ik weet dat we mensen hebben moeten teleurstellen die op een andere plek hadden gehoopt. Maar we hebben een deel van onze lijst nu klaar, en er is nog ruimte voor mensen die nog willen instappen in ons project", sprak lijsttrekker Mieke Van Hecke. Veli Yüksel krijgt de tweede plaats. Filip Van Laecke, die ook op die plek aasde, wordt lijstduwer en mag de provincieraadslijst trekken. Ook alle andere mandatarissen van CD&V steunen de lijst. Paul Goossens staat voorlaaste, Chantal Seysmans van de OCMW-raad net voor hem. Jef Van Pee krijgt de vijfde plaats. CD&V wil ook ruimte maken voor jongeren en zet Stijn De Roo (29) uit Wondelgem op 3, Gaëlle De Smet (32) uit Gentbrugge krijgt de 7de plek. Ex-voorzitter Dirk Claeys staat op 10. "Wij willen na 30 jaar graag opnieuw de stem van CD&V meenemen in het beleid", sprak Van Hecke ambitieus. "We willen minstens vooruit gaan. Met ons programma kan dat."





Bargiebrug

Bij de speerpunten zit uiteraard mobiliteit, hét thema in Gent. "De knips aan het Griendenplein en op de Bargiebrug moeten weg", zegt Veli Yüksel. "De stadsring moet weer over de Blaisantvest lopen. De andere vier sectoren mogen blijven, maar wie echt van de ene naar de andere lob moet, moet dat kunnen zonder omwegen." Ook de armoedebestrijding staat hoog op de agenda. "30 procent van de mensen die recht hebben op een leefloon, krijgt er geen. Dat kan niet", vindt Van Hecke. En ook de inspraak moet beter. "Met échte inspraak, waarbij ook rekening gehouden wordt met de inbreng van de mensen. Minder mondige groepen moeten ook een stem krijgen. Daarom moet ook het middenveld meer ondersteuning krijgen. Dat zal ook helpen bij een echt diversiteitsbeleid, waarbij iedereen zich welkom voelt in Gent, ongeacht zijn afkomst."





Wijkportefeuilles

"Ook de deelgemeenten zijn Gent, zij hebben recht op hun deel van de koek. Maak samen met de bewoners beleidsplannen op voor de wijken, geef hen eigen wijkportefeuilles. Hetzelfde geldt voor ondernemers. Er is meer dan starters en de binnenstad, alle handelaars die in Gent investeren verdienen ondersteuning." De partij wil ook een bos in elke wijk én de ondertunneling van de E17 op langere termijn, met gezondere lucht in het achterhoofd. Tot slot zijn ook veiligheid en wonen speerpunten. "Meer mensen bij de wijkpolitie en een herwaardering van de wijkagent, zodat de inwoners zich veilig voelen. Wat wonen betreft, moeten betaalbaarheid en duurzaamheid voorop staan. Leegstand kan niet, en stadsontwikkeling moet ook positief zijn voor huidige bewoners."