CD&V wil metro onder de stad 30 juni 2018

CD&V heeft een uitgebreid en gevarieerd verkiezingsprogramma klaar. In de bundel van 113 pagina's leggen ze uit waar zij naartoe willen met Gent. "Echt luisteren naar de inwoners, dat is belangrijk", zegt Mieke Van Hecke. "Dat doet het huidig bestuur niet. Zij hebben de arrogantie te denken dat ze weten wat goed is voor de Gentenaars. Wij willen wijkplatformen waarin de mensen hun stem kunnen laten horen. Ook armoede moet echt aangepakt worden, en er moet meer aandacht zijn voor de deelgemeenten."





Qua richtlijnen willen ze alvast beveiligingscamera's, goedkoper parkeren, meer betaalbare woningen en de knips Rabot en Bargiebrug weg. "Ook moet er dringend iets gebeuren met het openbaar vervoer", aldus Van Hecke. "Wij denken aan een ondergrondse noord-zuidas die het centrum bedient. We willen ook een studie laten uitvoeren naar de haalbaarheid van een beperkt metronet, vooral dan voor tramlijn 1. De tram verliest teveel tijd op plaatsen waar geen aparte bedding is, ondergronds gaan kan een oplossing zijn." Het volledige programma is terug te vinden op gent.cdenv.be (VDS)