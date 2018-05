CD&V en N-VA voorzichtiger 25 mei 2018

De N-VA vergadert vandaag over de SoGent-kwestie om dan een standpunt in te nemen. Op de gemeenteraad dinsdag werd evenwel al duidelijk dat ze de zaak niet zomaar gaan laten rusten. Ook CD&V wacht even af. "Advocatenbureau Dewolf kan niet bevestigen dat het alle relevante stukken over de zaak heeft ontvangen", zegt Veli Yüksel. "Daarom heb ik aan hen extra vragen gesteld. Hebben zij conclusies getrokken op basis van een onvolledig dossier? Als blijkt dat schepen Taeldeman daar info heeft achtergehouden, dan zullen ook wij zijn ontslag eisen. Maar we wachten nu eerst het antwoord van advocatenbureau Dewolf af." (VDS)