Casa Rosa zet ‘bi’s’ in de kijker op Valentijn Sabine Van Damme

14 februari 2019

16u53 0 Gent Doorheen de stad liepen vandaag meerdere mensen rond met een bord met het opschrift ‘Bi my Valentine’. Geen schrijffout, die ‘bi’. Casa Rosa wil biseksualiteit onder de aandacht brengen.

“Homo’s en lesbiënnes, dat is tegenwoordig helemaal ingeburgerd”, zo vertelt een vrijwilliger van Casa Rosa die met zo’n bord rondliep. “Maar biseksualiteit, dat is iets waar mensen toch nog steeds afkerig tegenover staan. Ze snappen het niet, ze kunnen er zich niks bij voorstellen. En dus vonden we Valentijn een mooie dag om ook eens die mensen in de kijker te zetten, die als ‘bi’ door het leven gaan.”