Cartoonist Erwin Vanmol moeit zich in Sint-affiche-affaire Sabine Van Damme & Rutger Lievens

09 november 2018

09u24 0 Gent Nadat staatssecretaris Theo Francken al verbolgen reageerde op de Gentse afbeelding die de komst van Sinterklaas moet aankondigen, doet nu ook cartoonist Erwin Vanmol zijn duit in het zakje.

Hij hekelt dan vooral het feit dat Gent liever een stockbeeld van internet plukt, dan jong talent een kans te geven een affiche te ontwerpen. Nochtans hebben we dat genoeg in Gent, jong talent. In de reacties onder zijn post komen natuurlijk al snel reacties in de aard van ‘zoek de 7 verschillen’. Want wie goed kijkt, ziet dat het stockbeeld inderdaad is bewerkt. Het kruis van de mijter van de Sint is weggehaald, en de kleur van ‘Zwarte Piet’ is ook drastisch aangepast. De opmerking van de dag onder de post van Vanmol komt van ene Dirk Hendrickx: “Ze zijn wel vergeten de lintjes in kruisvorm op de cadeautjes te vervangen”