Carrefour Bevrijdingslaan stopt door circulatieplan 16 mei 2018

02u36 0 Gent De Carrefour Market op de Bevrijdingslaan sluit op 31 mei de deuren. "Het huurcontract liep af en sinds het circulatieplan is de passage en een groot deel van de klanten verdwenen", zegt Carrefour-woordvoerder Baptiste van Outryve.

De voorbije maanden regende het berichten van Gentse handelszaken die er mee stopten en naar het circulatieplan wezen. Maar dat een grote keten als Carrefour onomwonden het circulatieplan aanhaalt, is op zijn minst opmerkelijk.





"Het huurcontract met de franchisenemer liep ten einde en dus was het moment aangebroken om te kijken of het nog de moeite was om verder te doen", zegt van Outryve. "De franchisenemer had door tegenvallende resultaten geen zin meer en wij wilden geen nieuwe zoeken voor een winkel die niet rendeert. Een winkel moet voor een win-win-winsituatie zorgen, zowel voor de klant, voor ons als voor de franchisenemer. Sinds de start van het circulatieplan (op 3 april 2017, red.) kreeg de winkel minder mensen over de vloer, vooral 's avonds. Carrefour heeft geen plannen om een nieuwe winkel op de Brugse Poort te openen."





De winkel houdt een uitverkoop. Alles wat niet dagvers wordt aangeleverd wordt verkocht met 30% korting. "Het personeel kan aan de slag in de overige winkels van de franchisenemer", klinkt het bij Carrefour. (EDG)