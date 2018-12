Carl Devos: “Ze starten met vier, maar landen ze ook met vier?” Erik De Troyer

02 december 2018

16u49 0

Politicoloog Carl Devos betwijfelt of het nieuwe Gentse bestuur met evenveel partijen zal eindigen als het begonnen is. “Met vier partijen besturen is geen unicum. In Mechelen is dat ook het geval en in Antwerpen gaan we ook die richting uit. Besturen met twee overbodige partijen is echter wél ongewoon. Het is niet ondenkbaar dat er onderweg toch nog iemand uit de boot valt.”

“Dit is een bestuur met twee duidelijke winnaars – Groen en Open VLD – en twee duidelijke verliezers -CD&V en sp.a. Het is onvermijdelijk dat die verliezers vroeg of laat eens te horen krijgen dat ze niet nodig zijn”, zegt Devos.

“De bevoegdheden voor CD&V zijn toch wel heel minimalistisch met enkel burgerzaken en protocol. Ik sluit niet uit dat CD&V onderweg toch nog wordt gewipt. Anderzijds kan Mathias De Clercq wel voordeel halen uit een langdurige link met CD&V. Zeker als hij nog een aantal termijnen als burgemeester er wil bij doen. Hij is nog jong hé.”

“Voor sp.a was het dan weer van levensbelang dat ze er nog bij zijn”, zegt Devos. “Ze hadden het geluk dat Groen de sp.a niet wilde lossen. Nochtans zijn er twee strekkingen binnen Groen. De kant die sp.a genegen is met Elke Decruynaere en de eerder liberale groenen met Filip Watteeuw op kop. Of er ooit een nieuw kartel tussen Groen en sp.a komt? Dat lijkt onwaarschijnlijk maar in de politiek durft het onwaarschijnlijke als eens waarschijnlijk maken. Hoe dan ook zal sp.a een jonge generatie klaar moeten stomen. Binnen zes jaar moet iemand het opnemen tegen Watteeuw en De Clercq. Geen makkelijke opdracht en Rudy Coddens is dan al vergeten.”

“Het zal nu vooral aan Mathias De Clercq zijn om de boel samen te houden. Ze starten met vier maar landen ze ook met vier?”