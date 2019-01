Cannabisplantage ontdekt aan Visserij: 300 planten in huis Jeffrey Dujardin en Erik De Troyer

07 januari 2019

16u59 9 Gent Aan de Visserij in Gent is maandagmiddag een cannabisplantage ontdekt. De eigenaar van het pand ontdekte de 300 geoogste cannabisplantjes. De bal ging aan het rollen toen de huurder zijn huurgeld niet langer betaalde.

De plantage op de Visserij werd ontdekt nadat de eigenaar al enkele maanden geen huur meer had ontvangen van de huurder. “Hij huurde het pand sinds april. Toen we geen huur meer kregen, hebben we hem gedagvaard via de rechtbank”, zegt eigenaar Philippe Liétaer. “Hij kwam naar de rechtbank en beloofde toch de huur te betalen.”

Maar Liétaer merkte intussen vreemde activiteiten op aan het pand. “Er stond voertuigen met Nederlandse nummerplaten aan het huis, ’s avonds werd snel binnen en buiten gegaan. Overdag bleef het stil”, zegt hij. Ook de buur beaamt. “Het heeft maanden geduurd vooraleer er meubelen binnen gehaald werden. Ik heb kort met de man gesproken. Hij vertelde me dat hij uit Egypte kwam en in een Gents labo werkte. Het eerste dat in me opkwam, was dat de man goed zijn kost moest verdienen om hier een huis te huren.”

Toen er begin december nog altijd geen geld richting de eigenaar van het pand ging, besloot hij naar de politie te stappen. “De politie heeft dan op 10 december een proces-verbaal opgemaakt waarbij ik meldde dat er mogelijk iets gaande was met drugs.”

Maandagmiddag ging een medewerker van de eigenaar dan het pand binnen, met goedkeuring van de rechter. “Het hele huis was vuil, er lag post verspreid over de vloer aan de deur. Op de benedenverdieping lag afval. De eerste en tweede verdieping stonden vol met potten, verluchtingsmateriaal en elektrische installaties”, zegt de medewerker die de plantage ontdekte. “In totaal stonden er 300 planten, ze zijn allemaal geoogst.”

“En dan is er de schade aan het huis. Het dak is beschadigd door de verluchtingsinstallatie en de ramen zijn afgeplakt. Er zijn aanpassingen gebeurd om die plantage te kunnen houden. Zo is er een hele elektrische installatie gelegd. En zijn er nog allerhande zaken bijgezet. Je verwacht je daar echt niet aan, het is surreëel.” De politie kwam maandagmiddag de vaststellingen doen en het labo voerde een sporenonderzoek. Het huis is verzegeld en zal leeggehaald worden.